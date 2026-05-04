Homem é preso por tráfico de drogas e mais de R$ 3 mil são apreendidos em São Sebastião do Anta

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – Um homem de 29 anos foi preso na tarde de sábado (2) por tráfico ilícito de drogas, no bairro Floresta, em São Sebastião do Anta. Durante a ação, foi apreendida uma quantia de R$ 3.172,80 em dinheiro.

A operação foi realizada em cumprimento a mandado de busca e apreensão. Equipes se deslocaram até a residência do suspeito, onde o mandado foi executado.

Durante as buscas no imóvel, foram localizadas substâncias entorpecentes, além de materiais comumente utilizados para o fracionamento e a comercialização de drogas, como microtubos e balança de precisão.

O dinheiro apreendido chamou a atenção dos policiais pela quantia significativa, reforçando os indícios de atividade relacionada ao tráfico.

Ao todo, foram recolhidos sete tabletes de maconha, uma sacola contendo diversos microtubos, uma balança de precisão e R$ 3.172,80 em espécie.

Diante dos fatos, o autor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido, para as providências cabíveis.