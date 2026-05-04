Jovem de 20 anos morre em acidente de moto na LMG-852, em Santa Margarida

SANTA MARGARIDA – Um jovem de 20 anos morreu em um sinistro de trânsito registrado na manhã deste domingo (3), na LMG-852, na altura do km 7, no município de Santa Margarida.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, a vítima foi identificada como Alyph Alves Moreira, que conduzia uma motocicleta Honda/CB 500F. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do policiamento ostensivo já se encontravam no local no momento da chegada dos militares.

Segundo relato de uma testemunha, irmão da vítima, o motociclista seguia no sentido Santa Margarida à BR-262 quando, ao fazer uma curva à direita, perdeu o controle da direção.

Ainda conforme a ocorrência, a motocicleta colidiu contra o guard rail e, na sequência, contra um paredão de pedra às margens da rodovia. O óbito foi constatado no local pelo médico do SAMU.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada, realizou os procedimentos de praxe e, posteriormente, liberou o corpo para a funerária municipal.

Durante o atendimento da ocorrência, foi verificado que o condutor não possuía habilitação. Também não foram identificadas marcas de frenagem na pista.

Fonte: Portal Caparaó