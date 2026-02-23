Homem que morreu afogado em lagoa continua sem identificação

De acordo com informações obtidas junto ao Instituto Médico Legal de Caratinga, continua sem identificação o homem que morreu afogado em uma lagoa na manhã desse domingo (22). Ele foi encontrado sem documentos e ainda não foi procurado por alguém.

O afogamento aconteceu por volta das 5h30, em uma lagoa localizada em uma propriedade atrás do loteamento Silva Araújo, nas proximidades da delegacia da Polícia Civil de Caratinga.

Segundo informações de moradores da localidade, a vítima entrou na lagoa e começou a se afogar. Pessoas que presenciaram a situação ainda tentaram prestar ajuda, mas infelizmente não foi possível evitar o desfecho trágico.

A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a perícia técnica da Polícia Civil estiveram no local, realizaram os procedimentos de praxe