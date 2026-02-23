Adolescente é apreendida após esfaquear mulher em São Sebastião do Anta

Militares foram foram informados que havia dado entrada no hospital de Inhapim uma mulher com lesão oriunda de um golpe de faca na região abdominal. Foi relatado que a vítima, devido à gravidade da lesão, havia sido encaminhada para atendimento médico mais complexo no hospital de Caratinga. De acordo com informações da Policia Militar, a vítima conhecia a autora, inclusive esteve parte do dia em sua companhia, sendo que ambas, de maneira amistosa, fizeram uso de bebidas alcoólicas desde as 15 horas e que, em função de um desentendimento, entraram em uma discussão acalorada e que, em dado momento, a adolescente desferiu um golpe na vítima com uma faca que portava na linha da cintura. Diante das informações, a guarnição policial de São Sebastião do Anta realizou diligências para localizar a menor infratora, logrando êxito em encontrá-la próximo ao local onde haviam ocorrido os fatos. Devido ao fato da autora ter apenas 16 anos de idade, os militares fizeram contato com sua responsável legal, que acompanhou todos os demais atos da apreensão, sendo, na sequência, conduzida à delegacia de plantão na cidade de Caratinga para demais providências.