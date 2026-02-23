Facebook Instagram Youtube Twitter

Partida de futebol em Caratinga vira pancadaria e caso de polícia

Uma partida de futebol na tarde dessedomingo (22), em Caratinga, terminou em socos e chutes entre jogadores e alguns torcedores.

O jogo acontecia no Campo do Polivalente, no bairro Nossa Senhora Aparecida, ao lado do Batalhão da Polícia Militar.

Ainda não se sabe como a briga começou, mas os torcedores que estavam no campo disseram que a confusão começou dentro de campo e logo teve a participação de torcedores, inclusive mulheres.

Os torcedores disseram que antes da chegada da Polícia Militar, a troca de socos foi generalizada. Mulheres foram atingidas na briga.

Os torcedores disseram que o jogo reuniu jogadores de várias cidades da região, mas que esse tipo de atitude acaba afastando as pessoas que gostam de acompanhar partidas do futebol amador de Caratinga.

