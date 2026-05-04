Vídeo mostra momento em que avião cai e bate em prédio em Belo Horizonte

Acidente aconteceu no bairro Silveira, na Região Nordeste de Belo Horizonte. Corpo de Bombeiros confirmam a morte do piloto e de outro ocupante.
Um vídeo registrado com exclusividade pelo Globocop mostra o momento em que um avião monomotor, de pequeno porte, bateu em prédio residencial na Rua Ilacir Pereira Lima, no bairro Silveira, na Região Nordeste de Belo Horizonte.
Pelas imagens é possível ver o momento em que o avião perdeu a altitude, bateu no imóvel e caiu no estacionamento do prédio.
Informações do Corpo de Bombeiros dizem que cinco ocupantes estavam na aeronave no momento do acidente, sendo que o piloto e um passageiro morreram; outras três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital João XXIII.
“Ela [aeronave] bateu entre o terceiro e o quarto andar, na caixa de escada. Se tivesse batido nas laterais, poderia ter atingido alguma residência, esses apartamentos estavam ocupados, segundo informações. O que visualizamos foi a estrutura dessa aeronave projetada dentro da caixa da escada sem atingir outros apartamentos”, disse o tenente Raul, do Corpo de Bombeiros.
O acidente aconteceu em uma rua paralela à Avenida Cristiano Machado, uma das principais vias e mais movimentadas da capital mineira.
Segundo fontes ligadas à TV Globo, o piloto reportou à torre de controle do Aeroporto da Pampulha que estava com dificuldades na decolagem.
De acordo com o registro da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião é um modelo EMB-721C, fabricado em 1979. O proprietário é identificado como Flavio Loureiro Salgueiro. A aeronave tem capacidade para até cinco passageiros, além do piloto.