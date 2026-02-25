Homem é preso com motocicleta clonada furtada em Belo Horizonte

CARATINGA – Um homem de 29 anos foi preso após ser flagrado com uma motocicleta clonada, durante ocorrência registrada na Avenida Ramute Neves de Oliveira, no bairro Dário Grossi. A prisão ocorreu após denúncia indicando que o veículo apresentava sinais de adulteração.

Com base nas características informadas, incluindo o fato de o condutor utilizar vestimentas típicas da construção civil, as equipes intensificaram o patrulhamento no bairro Jardins Lavie, onde há diversas obras em andamento. A motocicleta foi localizada estacionada em frente à construção de uma igreja.

Durante a abordagem, os militares constataram inconsistências nos sinais identificadores da motocicleta. O chassi aparente correspondia a outro veículo, enquanto o chassi original possuía registro de furto ocorrido em Belo Horizonte, no ano de 2023.

A proprietária da motocicleta original, residente em Montes Claros, enviou fotos e vídeos comprovando que o veículo verdadeiro permanecia em sua posse, confirmando a clonagem.

O suspeito relatou que havia adquirido a motocicleta há cerca de sete meses, por meio de negociação com outro indivíduo, e afirmou que não tinha conhecimento da irregularidade.

Diante dos fatos, ele foi preso pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga.

A motocicleta, uma Honda CG 160 Fan, cor preta, foi apreendida e removida para um pátio credenciado.