Casal desaparece durante trilha no Parque Nacional do Caparaó

Um homem e uma mulher estão desaparecidos no Parque Nacional do Caparaó. De acordo com as primeiras informações, o casal teria saído do acampamento Casa Queimada na madrugada desta segunda (23/02) com a intenção de assistir ao nascer do sol no Pico da Bandeira e, desde então, não retornou.
As buscas foram iniciadas ainda nas primeiras horas da manhã e mobilizam equipes do Corpo de Bombeiros, brigadistas do parque e guias locais, tanto do lado de Minas Gerais quanto do Espírito Santo.
As equipes seguem empenhadas nas operações de varredura pelas trilhas e pontos estratégicos da região.
Nesta terça-feira, as buscas continuam com equipes dos dois estados.
Redação do Portal Caparaó