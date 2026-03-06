Homem é preso com arma, munições e cocaína durante cumprimento de mandado em Iapu

IAPU – Um homem de 35 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (4) durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no distrito de São Sebastião da Barra, no município de Iapu.

A ação ocorreu em uma residência situada na rua Durval Madalena. O mandado foi expedido pela 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Inhapim.

No local, o morador foi informado sobre a ordem judicial, que foi lida em sua presença e também diante de uma testemunha. Questionado pelos militares sobre a existência de arma de fogo ou drogas na residência, ele afirmou que não possuía materiais ilícitos.

Durante as buscas no imóvel, os policiais localizaram, na cozinha da casa, um revólver calibre .22 carregado com sete munições intactas, além de uma porção de cocaína.

As diligências continuaram e, ainda na cozinha, foi encontrada uma pochete contendo mais 14 munições calibre .22, três munições calibre .32 e uma munição calibre .12.

Ao ser confrontado com o material apreendido, o homem assumiu a posse da arma e das munições, mas negou ser o proprietário da droga.

Diante da situação, ele recebeu voz de prisão por posse irregular de arma de fogo, teve os direitos constitucionais garantidos e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.