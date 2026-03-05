Criança de 7 anos dirige carro por ruas de Capitão Andrade após veículo ser deixado aberto

CAPITÃO ANDRADE – Uma situação inusitada e que acende alerta para cuidados com veículos e com crianças foi registrada na manhã desta terça-feira (3) em Capitão Andrade. Uma criança de apenas 7 anos conduziu um carro por algumas ruas da cidade após encontrar o veículo aberto e com a chave na ignição.

De acordo com as informações apuradas, o caso aconteceu por volta das 9h42. O proprietário havia deixado o automóvel estacionado na via pública, com uma carretinha acoplada, porém esqueceu o carro aberto e com as chaves no contato.

Aproveitando a situação, a criança entrou no veículo e conseguiu colocá-lo em movimento. O carro percorreu algumas ruas da cidade e chegou inclusive a virar uma esquina, o que surpreendeu moradores que presenciaram a cena.

O “passeio” terminou somente quando o veículo subiu em uma calçada e bateu em um poste, momento em que a situação foi controlada. Apesar do susto, não houve registro de feridos.

Alerta para cuidados

O episódio chama a atenção para a importância de medidas básicas de segurança. Especialistas em trânsito alertam que veículos jamais devem ser deixados abertos ou com a chave na ignição, mesmo por poucos minutos, pois a situação pode facilitar furtos, acidentes ou situações inesperadas como a registrada em Capitão Andrade.

Além disso, pais e responsáveis também devem redobrar a atenção com crianças, especialmente quando estão próximas a veículos ou em áreas de circulação de automóveis.

A orientação é manter sempre a supervisão e reforçar com os pequenos que carros e motos não devem ser utilizados sem a presença de um adulto, evitando assim riscos à segurança da própria criança e de outras pessoas