Empresário Geraldo Ratão comemora 67 anos e anuncia nova etapa do Recanto da Matta

O feriado desta terça -feira, 21 de abril, foi marcado por um momento especial de celebração e novos anúncios em Caratinga. O empresário Geraldo Rodrigues de Carvalho, o Geraldo Ratão, comemorou seus 67 anos em um evento bastante prestigiado, reunindo amigos, familiares, empresários, lideranças políticas e convidados. Na ocasião, também foi realizado o pré-lançamento da segunda etapa de vendas do condomínio Recanto da Matta, empreendimento que se consolida como um dos mais modernos projetos imobiliários da cidade.