ATUALIZAÇÃO DA NOTÍCIA: Operação contra o PCC cumpre mandados em Caratinga e Santa Rita de Minas

CARATINGA — A Operação K9, deflagrada na manhã desta terça-feira (28) pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) Regional de Ipatinga, teve desdobramentos em Caratinga e Santa Rita de Minas, com participação de policiais militares e civis — incluindo agentes da Delegacia de Polícia Civil de Caratinga.

A ação conjunta com as forças de segurança visa desarticular uma ramificação do Primeiro Comando da Capital (PCC) atuante na região, ligada ao tráfico de drogas e outros crimes. Ao todo, foram expedidos 47 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão, cumpridos em cidades de Minas Gerais e também em outros estados.

As investigações, conduzidas há cerca de um ano, apontam que o grupo trazia entorpecentes do Mato Grosso do Sul para o Vale do Aço e municípios vizinhos. Com apoio de inteligência policial, a estrutura da organização foi mapeada, desde a base até a liderança.

Durante a operação, também foram adotadas medidas para atingir o núcleo financeiro da organização, com bloqueio de contas bancárias e identificação de empresas utilizadas para lavagem de dinheiro.

Até o momento, houve prisões, apreensão de drogas, armas, veículos e dinheiro. Os investigados poderão responder por crimes como tráfico de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro e homicídios.

A operação mobilizou promotores de Justiça e equipes das polícias Civil e Militar, além de contar com apoio de outros estados.