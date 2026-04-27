Após agressão a árbitro, atleta se pronuncia sobre confusão em jogo amador em Caratinga

CARATINGA – O jogador envolvido na agressão a um árbitro durante uma partida de futebol amador no último sábado (11), no córrego Juca Antônio, em Caratinga, se manifestou publicamente por meio de nota após a repercussão do caso.

O episódio ocorreu durante o jogo, quando, segundo relatos de testemunhas, um desentendimento teve início após uma decisão de arbitragem que resultou na expulsão de um atleta. Inconformado, o jogador teria se aproximado do árbitro e desferido um golpe com os pés, atingindo a vítima e provocando tumulto em campo.

Imagens registradas por pessoas que acompanhavam a partida mostram o momento da agressão. Após o ocorrido, o jogo foi encerrado imediatamente.

O árbitro procurou as autoridades e registrou boletim de ocorrência. O caso deverá ser apurado.

Manifestação

Identificado como Paulo Vitor, o atleta encaminhou à reportagem uma nota oficial na qual reconhece o erro e afirma ter agido de forma impulsiva.

No texto, ele declara que sua atitude não condiz com os valores do esporte e pede desculpas ao árbitro, aos demais atletas, à organização e à comunidade. O jogador também afirma que aceita as consequências de seus atos.

Ainda na manifestação, Paulo Vitor destaca sua atuação em projetos sociais com crianças e jovens e afirma que o episódio não representa sua trajetória, defendendo que a situação sirva como aprendizado pessoal e esportivo.