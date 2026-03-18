Homem de 29 anos é morto a tiros dentro de bar em Orizânia

Crime ocorreu no centro da cidade; polícia investiga possível ligação com o tráfico de drogas

ORIZÂNIA — Um homem de 29 anos, identificado como Rodrigo da Silva Laia, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (17), dentro de um bar localizado na Rua Manoel Henrique Pereira, no centro da cidade.

De acordo com informações da Polícia Militar, dois indivíduos chegaram ao estabelecimento em uma motocicleta. O passageiro desembarcou e efetuou cerca de cinco disparos de arma de fogo contra a vítima.

Rodrigo foi atingido por dois tiros — um no rosto e outro no braço esquerdo — e morreu ainda no local.

Após a ação, os autores fugiram. Até o momento, as características do condutor e da motocicleta não foram detalhadas, e a polícia segue em rastreamento na tentativa de localizar os suspeitos.

Segundo a PM, a vítima possuía antecedentes criminais, e há suspeitas de que o homicídio tenha sido motivado por um possível acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas.

Durante as diligências, militares realizaram buscas na residência de Rodrigo, onde foram encontrados materiais ilícitos. Foram apreendidos diversos papelotes de cocaína e maconha, duas balanças de precisão, munições dos calibres .32 e .22, um simulacro de arma de fogo, além de controle e peças sobressalentes de drone.

A Polícia Militar segue com as investigações para identificar e prender os autores do crime.