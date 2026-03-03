Denúncia de tráfico termina com apreensão de drogas no bairro São José, em Piedade de Caratinga

PIEDADE DE CARATINGA – Uma denúncia anônima levou à apreensão de drogas na Rua Antônio Sabino, no bairro São José, na madrugada deste domingo (1º). A informação recebida apontava que um homem, de 25 anos, e um adolescente, de 14, estariam comercializando entorpecentes no local, havendo ainda a suspeita de que o menor estivesse armado.

De acordo com o registro da ocorrência, a equipe do 62º Batalhão deslocou-se imediatamente até o endereço indicado. Ao perceberem a aproximação da viatura, os dois suspeitos fugiram, pulando muros e tomando rumo ignorado.

Durante varredura nas imediações, os militares localizaram entorpecentes escondidos em cavidades de um muro, além de objetos possivelmente ligados aos suspeitos. Foram apreendidas 48 pedras de crack, quatro pedras maiores da mesma substância, um aparelho celular iPhone, um relógio e um boné.

Os autores não tinham sido localizados até o final desta edição. Todo o material recolhido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga para as providências cabíveis.

A corporação reforça a importância das denúncias anônimas, que contribuem diretamente para o combate ao tráfico de drogas e para o fortalecimento da segurança pública no município.