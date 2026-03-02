Ubaporanga realiza entrega de kits escolares para alunos da rede municipal

A Prefeitura de Ubaporanga realizou nessa segunda-feira(2), a entrega dos kits de material escolar aos alunos da rede municipal de ensino. A ação contemplou estudantes de diferentes etapas da educação básica, garantindo que todos iniciem o ano letivo com os materiais necessários para o desenvolvimento das atividades em sala de aula.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a educação, promovendo mais igualdade, incentivo e melhores condições de aprendizado para todos os estudantes. Ao assegurar o acesso aos materiais escolares, o município contribui para a permanência e o bom desempenho dos alunos, além de apoiar diretamente as famílias.

Segundo a Prefeitura, investir na educação é investir no futuro do município, fortalecendo as bases para o crescimento social e o desenvolvimento de toda a comunidade.