Foragido da Justiça é preso durante patrulhamento no bairro Aparecida

CARATINGA – Um homem de 40 anos, considerado foragido da Justiça, foi preso na manhã de segunda-feira (16), durante patrulhamento no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Caratinga.

A abordagem ocorreu na Rua Professor Olinto, quando os militares identificaram o suspeito, já conhecido no meio policial e egresso do sistema prisional. Durante a verificação no sistema informatizado, foi constatado um mandado de prisão em aberto em seu desfavor.

De acordo com as informações, o homem possui passagens por uso e consumo de drogas, tráfico e furto.

Diante da confirmação, foi dada voz de prisão ao autor, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.