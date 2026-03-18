Prefeitura nomeia comissão para seleção de participantes da 1ª Festa do Café

CARATINGA – A Prefeitura de Caratinga publicou o Decreto nº 079/2026, que institui a Comissão de Seleção e Julgamento responsável pelo credenciamento de empresas, associações e produtores rurais interessados em participar da 1ª Festa do Café do município, prevista para acontecer entre 28 a 31 de maio.

O grupo será encarregado de analisar, selecionar e avaliar as propostas apresentadas no âmbito do Edital de Chamamento Público nº 003/2026, que contempla oportunidades de exposição, parcerias e apoio institucional durante o evento.

De acordo com o decreto, a comissão será composta por três membros: Rosane Maria Silva Lopes, que presidirá os trabalhos, além de Tairine Kelly de Oliveira e Heide Freitas Alves Cunha.

Entre as atribuições do colegiado estão a análise da documentação dos inscritos, a verificação da compatibilidade das propostas com os objetivos da festa, a deliberação sobre o credenciamento dos participantes e a elaboração de relatório final do processo seletivo.

Ainda conforme o texto, todas as etapas dos trabalhos deverão ser registradas em atas e relatórios administrativos, com publicação de extratos no Diário Oficial Eletrônico do Município.

A iniciativa integra os preparativos para a realização da 1ª Festa do Café de Caratinga, evento que busca valorizar a produção cafeeira local e fomentar parcerias entre o setor público e a iniciativa privada.