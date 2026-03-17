Inquérito é aberto para apurar morte e mais de 100 pessoas com sintomas de intoxicação alimentar após comerem em pizzaria na Paraíba

De acordo com a advogada do proprietário da pizzaria, Raquel Dantas, a defesa acompanhou as inspeções ao estabelecimento e aguarda ainda desdobramentos para emitir um parecer específico sobre o caso, mas informou que o dono está aberto a colaborar com as investigações e que ele mesmo foi responsável por entrar em contato com a Vigilância Sanitária Municipal para realizar uma visita no estabelecimento.