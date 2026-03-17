Inquérito é aberto para apurar morte e mais de 100 pessoas com sintomas de intoxicação alimentar após comerem em pizzaria na Paraíba

De acordo com o delegado de Pombal, o proprietário da pizzaria já foi ouvido, assim como pacientes que tiveram alta após os sintomas. Perícias no corpo da mulher também estão sendo feitos.
A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar a morte de uma mulher que apresentou sintomas de intoxicação alimentar após comer em uma pizzaria na cidade de Pombal, no Sertão da Paraíba. Mais de 100 pessoas foram atendidas com sintomas semelhantes em unidades de saúde no município e alegam ter comido no estabelecimento.
Para a TV Paraíba, o delegado responsável pelas investigações, Rodrigo Barbosa, informou que o proprietário da pizzaria La Favoritta já prestou depoimento. O conteúdo do que foi falado não foi revelado pelo investigador, mas ele disse que além do dono foram ouvidos alguns pacientes que já melhoraram após serem atendidas em unidades de saúde de Pombal.