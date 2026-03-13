Carreta cai em canaleta no perímetro urbano da BR-116, em Caratinga

Na manhã dessa sexta-feira(13), uma carreta acabou caindo em uma canaleta às margens da BR-116, entre os quilômetros 527 e 528, no trecho que passa por Caratinga.

Equipes da concessionária Ecovias Rio Minas estiveram no local e realizaram a sinalização da via para garantir a segurança durante os trabalhos de retirada do veículo, que ficou no canteiro lateral da rodovia.

Apesar do ocorrido, o trânsito segue fluindo normalmente no trecho, sem registro de congestionamento até o momento.

Motoristas que passam pelo local devem redobrar a atenção devido à movimentação das equipes de apoio.