Discussão entre mulheres termina em pancadaria em Piedade de Caratinga

Na noite desse domingo(8), uma briga entre duas mulheres quase terminou em tragédia no centro de Piedade de Caratinga.
De acordo com informações apuradas no local, durante a confusão uma das envolvidas acabou sendo ferida com uma faca, sofrendo um corte superficial e precisou de atendimento médico, sendo socorrida ao hospital.
A Polícia Militar foi acionada e precisou intervir para conter a situação e registrar o boletim de ocorrência. Após os procedimentos, as duas mulheres foram conduzidas para a Delegacia de Polícia Civil em Caratinga, onde o caso será analisado pelas autoridades.
As circunstâncias e o motivo da briga ainda deverão ser apurados.