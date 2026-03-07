Do bolo de pote vendido na rua à própria fábrica

A história de Mari Silva no Dia da Mulher

CARATINGA-Neste domingo, 8 de março, quando se celebra o Dia Internacional da Mulher, histórias de coragem e superação ganham ainda mais significado. Em Caratinga, a trajetória da empreendedora Mari Silva é um exemplo de como determinação, maternidade e trabalho podem transformar sonhos em realidade.

Hoje dona de uma loja e de uma fábrica de doces, Mari começou de forma simples, vendendo bolos de pote nas ruas da cidade. A motivação veio de um desejo muito comum entre muitas mulheres: conciliar trabalho e maternidade. “Acho que como muitas mamães, eu comecei a empreender para poder cuidar do meu filho. Eu queria fazer alguma coisa que pudesse fazer dentro de casa e ganhar meu próprio dinheiro”, conta.

A história começou em 2014, quando Mari morava em Ipatinga. Após fazer um curso de confeitaria voltado para bolos de encomenda, ela começou a produzir doces em casa. Foi então que surgiu a ideia que mudaria sua trajetória. “Um dia uma visita levou um potinho com alguma coisa e eu pensei: ‘dá para montar um bolo dentro desse pote’. Fiz alguns, postei no Facebook — naquela época nem tinha Instagram — e um começou a pedir, o outro começou a pedir. Em poucos meses já era sucesso”, lembra.

Na época, todas as vendas eram feitas pelas redes sociais e entregues pessoalmente. “Não tinha iFood, não tinha nada. Eu postava que ia ter num dia, no outro fazia e depois entregava. Muitas vezes já saía com tudo vendido”.

Recomeço em Caratinga

Em 2017, Mari voltou para Caratinga com o filho e precisou começar tudo novamente. “Quando cheguei aqui tive que recomeçar do zero. Em Ipatinga eu já tinha meus clientes. Inclusive até hoje eles mandam mensagens falando: ‘Mari, volta pra Ipatinga’”, conta, entre risos.

Foi então que ela decidiu apostar nas vendas diretas nas ruas da cidade. “Eu deixava meu filho na escola, pegava meu carrinho cheio de bolos e descia para o centro. Fizesse chuva ou sol, eu estava lá”.

Mari conta que a escolha pela confeitaria também tem relação com algo que sempre fez parte da sua vida: o gosto por cozinhar. “Eu sempre gostei muito de cozinhar. Hoje trabalho mais com doces, mas gosto de fazer salgado, de cozinhar no dia a dia, testar receita nova. Minha vida é dentro da cozinha mesmo. Eu adoro quando os clientes me mandam alguma ideia que viram na internet e pedem pra eu fazer. Gosto de inventar, estudar o que está na moda, o que pode virar novidade na loja”, afirma.

Nem sempre os dias eram fáceis.

“Empreendedor tem que ter força de vontade. Tinha dia que eu saía com a bolsa cheia e vendia tudo. Mas tinha dia que eu rodava o centro inteiro e voltava às seis da tarde com metade da bolsa cheia. E tá tudo certo”, declara Mari.

Com o tempo, os clientes foram aumentando e novos produtos passaram a fazer parte do cardápio. “Comecei com bolo de pote, depois fui fazendo brigadeiro, palha italiana. Um cliente indicava para o outro e assim fui conquistando meu espaço”.

Do delivery à própria fábrica

Com o crescimento das vendas, Mari passou a trabalhar também com delivery e, anos depois, conseguiu realizar um grande sonho: montar sua própria fábrica de doces. “Hoje eu tenho minha fábrica toda equipada e também a minha loja, que fica ao lado. Tudo que tem ali foi conquistado com o meu trabalho”.

Durante a pandemia, quando muitos negócios enfrentaram dificuldades, o modelo de delivery acabou ajudando a manter as vendas. “Confesso que deu medo, porque pequeno empresário sempre fica apreensivo. Mas como meu foco já era o delivery, acabou sendo positivo para mim se tratando de negócio”.

Rotina intensa e maternidade atípica

A rotina de Mari começa cedo. Todos os dias, às 5h, ela inicia as atividades para conciliar trabalho, casa e o cuidado com o filho Matheus, que é autista. “Meu filho é minha vida, é tudo para mim. Minha rotina começa cedo: arrumo ele para a escola, vou cuidar das minhas coisas e depois sigo para a loja. Tem dia que trabalho até 19h, tem dia que vai até às 23h”.

Mesmo com a correria, ela acredita que empreender vale a pena. “Empreender não é fácil. Tem dia que você chega em casa, vai tomar banho e chora. Mas no outro dia você levanta e vai de novo. Empreender é para os fortes”.

Mulheres e independência

Para Mari, cada vez mais mulheres têm encontrado no empreendedorismo uma forma de independência e de conciliar diferentes papéis. “Acredito que hoje a maioria dos empreendedores no Brasil são mulheres. Muitas querem estar mais próximas dos filhos, ter seu próprio horário”.

Ela também observa que, com o tempo, a visão sobre mulheres bem-sucedidas mudou. “Antigamente, quando uma mulher tinha sucesso, achavam que tinha um homem por trás. Hoje não. Muitas mulheres compram o próprio carro, viajam sozinhas, conquistam tudo com o próprio trabalho”.

A maior inspiração

Entre todas as referências femininas que poderiam ser citadas, Mari não tem dúvidas sobre quem mais a inspira. “Um exemplo de mulher para mim é minha mãe. Ela criou três filhos lavando e passando roupa. Sempre ensinou que a gente deve viver com o que é nosso”.

Hoje, além de exemplo, a mãe também é parte fundamental da rede de apoio da empreendedora. “Se eu posso trabalhar, é porque ela cuida do meu filho. Ela é minha base”.

Persistir sempre

O gosto pelo trabalho, segundo Mari, começou ainda muito cedo. “Eu trabalho desde os 13 anos. Chegava da escola, almoçava e ia limpar a casa de uma senhorinha que morava do outro lado da rua. Sempre gostei de ter meu próprio dinheiro, comprar minhas coisas, uma roupa, um celular. Então sempre tive essa vontade de trabalhar e conquistar minhas coisas”, relembra.

Ao olhar para trás, Mari se emociona ao lembrar do caminho percorrido. “Às vezes eu me pego chorando lembrando de cada dia que desci para vender doce na rua. Se eu pudesse falar com aquela Mari de dez anos atrás, eu diria: nós conseguimos”.

E para outras mulheres que sonham em empreender, ela deixa um conselho simples, mas poderoso. “Às vezes a gente pensa: e se der errado? Mas eu também penso: e se der certo? Eu persisti e hoje posso dizer que deu certo. Não desista. Se você tem um sonho e tem por quem lutar, ninguém vai te parar”.