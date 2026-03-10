Pai é preso por abandono de incapaz após deixar filhos em carro de aplicativo em Caratinga

Na noite de segunda-feira (09/03), a Polícia Militar de Minas Gerais prendeu um homem de 36 anos suspeito do crime de abandono de incapaz no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Caratinga.

A ocorrência teve início após a corporação ser acionada por um motorista de aplicativo que relatou ter sido procurado por um homem nas proximidades de um supermercado localizado na Avenida Moacir de Matos. O indivíduo solicitou uma corrida e entrou no veículo acompanhado de seus dois filhos, de 9 e 6 anos.

Durante o trajeto, ao passarem pela Rua Professor Olinto, o homem pediu ao motorista que parasse o carro, alegando que precisava resolver algo rapidamente. No entanto, após descer do veículo, ele não retornou, deixando as duas crianças no interior do automóvel.

Diante da situação e do risco em permanecer no local, o motorista decidiu levar os menores até a Polícia Civil de Minas Gerais em Caratinga, onde relatou o ocorrido. O Conselho Tutelar foi acionado e realizou contato com o Conselho Tutelar do município de Bom Jesus do Galho, cidade onde as crianças residem.

Horas depois, o pai dos menores compareceu à delegacia à procura dos filhos. Segundo ele, teria descido do veículo para comprar um refrigerante e, ao retornar, não encontrou mais o motorista no local.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante pelo crime de abandono de incapaz e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para as demais providências legais.