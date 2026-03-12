Colisão frontal na BR-356 deixa três feridos em Muriaé

MURIAÉ – Três pessoas ficaram feridas após um grave acidente registrado no km 274 da BR-356, nas proximidades da Pedreira São Geraldo, em Muriaé, na noite desta quarta-feira (11). A colisão frontal envolveu um VW Polo e um Jeep Renegade.

De acordo com informações apuradas no local pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do Polo seguia no sentido Muriaé e realizava sucessivas ultrapassagens em locais proibidos. Em uma dessas manobras, ele colidiu de frente com o Jeep Renegade, que trafegava em direção a Itaperuna (RJ). Com a força do impacto, o Renegade saiu da pista e caiu em uma ribanceira às margens da rodovia.

No Jeep estava um casal, que sofreu ferimentos leves e foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado ao Hospital São Paulo. O motorista do Polo, que estava sozinho no veículo, também recebeu atendimento médico.

Segundo o policial rodoviário federal Regis, o condutor do Polo se recusou a realizar o teste do etilômetro. Já o motorista do Renegade aceitou o procedimento, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool.

A ocorrência foi registrada pela PRF.

Fonte: Rádio Muriaé