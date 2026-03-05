Câmeras de segurança auxiliam PM a evitar crime em estabelecimento comercial

A Polícia Militar impediu o furto a uma loja de celulares na Rua Barão do Monte Alto, no Centro, durante a madrugada desta quarta-feira (04). A ação preventiva acotneceu por volta de 00h50, após operadores da Sala de Operações visualizarem, através das câmeras de monitoramento 24 horas, quatro indivíduos em atitude suspeita com rostos cobertos por camisas.

Com a aproximação das viaturas, o grupo tentou fugir, sendo interceptado nas proximidades da Rua São Pedro. Um dos suspeitos chegou a se esconder na caçamba de uma caminhonete estacionada, mas foi localizado. Durante a abordagem, os militares constataram que se tratava de quatro menores de idade.

Nas mochilas dos jovens, foram encontradas pedras que seriam utilizadas para quebrar a vitrine do estabelecimento. Como a intervenção ocorreu antes da consumação do crime e nenhum material ilícito foi encontrado, os menores foram orientados e liberados no local após consulta ao sistema.