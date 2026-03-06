Deslizamento de terra mata pai, mãe e filho em Mendes Pimentel, no Vale do Rio Doce

MENDES PIMENTEL – Uma tragédia marcou a madrugada desta quinta-feira (5) no município de Mendes Pimentel, no Vale do Rio Doce. Três pessoas da mesma família — pai, mãe e filho — morreram após um deslizamento de terra atingir residências na área central da cidade.

As vítimas foram identificadas como Marcelo Clemente, Késia Cristina e o filho do casal, Estevão Clemente, uma criança de 7 anos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado para a ocorrência foi registrado por volta de 0h27, após relatos de que casas haviam sido atingidas pelo deslocamento de terra na Rua Nossa Senhora Aparecida. Quando as equipes chegaram ao local, os três moradores já estavam sem vida sob os escombros.

O deslizamento atingiu quatro edificações, provocando o desabamento de duas delas. Outras duas pessoas que estavam na área conseguiram sobreviver e foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Área já era monitorada por risco geológico

Informações apontam que o local onde ocorreu o deslizamento já era monitorado devido ao risco geológico, situação que vinha sendo acompanhada por órgãos técnicos. Ainda assim, o desmoronamento ocorreu durante a madrugada, quando as vítimas dormiam.

De acordo com os bombeiros, embora não estivesse chovendo no momento do acidente, o solo permanecia bastante encharcado em razão das fortes chuvas registradas nos dias anteriores na região. Testemunhas também relataram a possibilidade de vazamento de água nas proximidades, fator que pode ter contribuído para a instabilidade do terreno.

A área foi isolada para os trabalhos de perícia da Polícia Civil, que investigará as causas exatas do deslizamento.

Em nota, a Prefeitura de Mendes Pimentel manifestou pesar pela tragédia e se solidarizou com familiares e amigos das vítimas.

Com informações DRD e G1 dos Vales