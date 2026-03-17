Caminhão com carga da Shopee atinge árvore na BR-116 e parte da mercadoria fica espalhada

Um caminhão que transportava mercadorias da Shopee se envolveu em um acidente no início da tarde desta terça-feira (17), na BR-116, na altura do km 568, próximo ao distrito de Sacramento, em Manhuaçu.
De acordo com as informações apuradas, o veículo atingiu uma árvore às margens da rodovia. Com o impacto, parte da carga foi lançada para fora do caminhão, ficando espalhada pela pista e pelo acostamento.
Até o momento, a informação é de que o motorista não se feriu.
Ainda segundo relatos, pessoas que passavam pelo local teriam se aproximado e iniciado a retirada de mercadorias antes da chegada das autoridades.
A Polícia Rodoviária Federal foi acionada, principalmente devido ao alto valor da carga e ao risco de saques no local.
As causas do acidente ainda serão apuradas.
Fonte: Folha das Montanhas