Briga entre irmãos por guarda de cachorro termina com tiro na cabeça em MG

Segundo apurado pelos policiais, dois irmãos, de 29 e 27 anos, se desentenderam pela guarda de um cachorro e começaram agressões mútuas. Em dado momento, o irmão mais novo sacou um revólver calibre .32 e começou a desferir coronhadas no outro. O homem de 29 anos, que foi agredido, conseguiu tomar a arma de fogo e, em seguida, atirou três vezes. Os tiros atingiram a cabeça e os punhos do irmão de 27 anos. Ambos foram socorridos e, em princípio, não têm risco de morte.

A arma de fogo foi localizada em um VW Gol branco. O carro teria sido usado na fuga por um dos irmãos e foi apreendido. A perícia realizou os trabalhos de praxe. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Fonte: O Tempo