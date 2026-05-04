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Briga entre irmãos por guarda de cachorro termina com tiro na cabeça em MG

Irmãos foram socorridos e, em princípio, não correm risco de morte

Uma briga entre irmãos terminou como tentativa de homicídio na noite desse domingo (3/5) em Poços de Caldas, no Sul de Minas. Um dos envolvidos foi baleado na cabeça.

Conforme as primeiras informações divulgadas pela Polícia Militar, a corporação foi acionada no bairro São Bento devido a uma confusão generalizada. No local, as equipes constataram que a ocorrência, na verdade, era uma tentativa de homicídio com emprego de arma de fogo.

Segundo apurado pelos policiais, dois irmãos, de 29 e 27 anos, se desentenderam pela guarda de um cachorro e começaram agressões mútuas. Em dado momento, o irmão mais novo sacou um revólver calibre .32 e começou a desferir coronhadas no outro. O homem de 29 anos, que foi agredido, conseguiu tomar a arma de fogo e, em seguida, atirou três vezes. Os tiros atingiram a cabeça e os punhos do irmão de 27 anos. Ambos foram socorridos e, em princípio, não têm risco de morte.

A arma de fogo foi localizada em um VW Gol branco. O carro teria sido usado na fuga por um dos irmãos e foi apreendido. A perícia realizou os trabalhos de praxe. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Fonte: O Tempo

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