Exército Brasileiro: Concurso para formação de sargentos de carreira

Estão abertas, até o dia 4 de maio, as inscrições para o concurso 2026 de admissão aos Cursos de Formação e Graduação de Sargentos das áreas Geral, Música e Saúde.

O concurso disponibiliza 1100 vagas no total. Para a área Geral (que inclui os segmentos Combatente, Logística e Aviação), são 910 vagas para o público masculino e 105 para o público feminino. Para as demais áreas, as vagas estão disponíveis para ambos os sexos: são 30 para Música e 55 para Saúde. O Curso de Formação terá início em março de 2027 e término em dezembro de 2028.