Adolescente é apreendido por extorsão com arma em Matipó

MATIPÓ (MG) – Um adolescente foi apreendido em flagrante pela Polícia Civil nesta terça-feira (17) por ato infracional análogo ao crime de extorsão majorada pelo uso de arma de fogo, em Matipó.
Segundo a Polícia Civil, a ação foi realizada por agentes da delegacia do município após a vítima procurar o Núcleo de Atendimento à Mulher relatando que vinha sendo ameaçada há dias.
De acordo com as investigações, o adolescente estaria cobrando uma suposta dívida relacionada à compra de drogas, aumentando o valor de forma sucessiva com a aplicação de juros considerados abusivos.
AMEAÇAS
Ainda conforme a polícia, a vítima relatou ter sido ameaçada com o uso de arma de fogo, além de sofrer perseguições e intimidações direcionadas também a familiares, o que a deixou emocionalmente abalada.
Durante as diligências, os investigadores reuniram elementos que indicam também a possível prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico por parte do adolescente.
APREENSÃO
Diante da situação, a equipe policial localizou o suspeito no momento em que ele realizava novas ameaças, interrompendo a ação e efetuando a apreensão em flagrante.
O Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional foi lavrado, com comunicação ao Poder Judiciário.
O adolescente foi encaminhado ao sistema socioeducativo, onde permanece à disposição da Justiça.
Fonte: Portal Caparaó