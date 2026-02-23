Passageira de 60 anos denuncia abuso em ônibus interestadual e autor é preso em Leopoldina

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta segunda-feira (23), acusado de importunação sexual dentro de um ônibus interestadual. A interceptação do veículo ocorreu por volta das 6h30, na Unidade da PRF em Leopoldina, após uma denúncia feita por uma passageira de 60 anos.

O ônibus, que fazia o trajeto de Ilhéus (BA) para São Paulo (SP), foi abordado a pedido do motorista, que foi acionado pela vítima. Segundo o relato da mulher aos policiais, ela estava dormindo quando o homem, sentado na poltrona ao lado, encostou nela sem consentimento e exibiu o órgão genital.

Diante da gravidade do relato, os agentes deram voz de prisão ao suspeito. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) em Leopoldina para as providências judiciárias.