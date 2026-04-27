Justiça decreta prisão de investigados por roubos contra idosos na região de Inhapim

INHAPIM – A Justiça decretou a prisão preventiva de dois investigados por envolvimento em uma série de roubos contra idosos em municípios da região, incluindo Iapu. Os mandados foram cumpridos nesta data.

De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, a medida atinge Gilmara Campos de Lima e Willian da Silva, apontados como autores de crimes de roubo majorado. O pedido foi feito pelo promotor de Justiça Jonas Junio Linhares Costa Monteiro, da 2ª Promotoria de Justiça de Inhapim.

A decisão judicial acolheu integralmente a manifestação do Ministério Público, considerando a gravidade dos fatos, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública.

Modus operandi

Segundo as investigações, os suspeitos adotavam um modo de atuação que tinha como alvo principal pessoas idosas. Eles se aproximavam das vítimas, conseguiam acesso às residências e administravam substâncias desconhecidas, reduzindo a capacidade de reação dos moradores e facilitando a subtração de bens.

Em um dos casos apurados, a vítima foi encontrada em estado grave, com sinais de intoxicação, chegando a sofrer paradas cardiorrespiratórias.

As apurações indicam ainda a possível participação dos investigados em outros crimes semelhantes, o que reforçou o entendimento pela necessidade da prisão preventiva como forma de interromper a continuidade das ações.

Risco à coletividade

Na decisão, a Justiça destacou que a liberdade dos suspeitos representa risco concreto à coletividade, especialmente em razão da vulnerabilidade das vítimas e da forma de execução dos crimes, considerada de elevada periculosidade.

Com o cumprimento dos mandados, os investigados permanecem à disposição da Justiça.

O Ministério Público ressaltou que seguirá atuando no combate à criminalidade e na proteção de grupos vulneráveis, como a população idosa.