Jovem perde a vida em acidente na BR-458 perto do loteamento Parque dos Vales

Um jovem de 20 anos morreu após um acidente de motocicleta na madrugada deste sábado (7), na BR-458, no km 137, no trecho do município de Caratinga, na região do Parque dos Vales. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o condutor Weslley Henrique Gustavo Silva, morador de Belo Oriente, conduzia uma motocicleta Honda CG 160 Start, ano 2024, de cor prata, registrada no mesmo município.

Segundo a polícia, o motociclista seguia no sentido Caratinga/Ipatinga quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle direcional do veículo. A moto subiu no canteiro central da rodovia e o condutor caiu ao solo juntamente com o veículo.

Equipes de resgate confirmaram o óbito

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e compareceram ao local, onde constataram o óbito do jovem. A suspeita inicial é de que a vítima tenha sofrido traumatismo cranioencefálico.

A perícia técnica foi acionada e fez os trabalhos no local do acidente. Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado por uma funerária ao Instituto Médico Legal. A motocicleta foi removida para um pátio credenciado. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

