Foragido da Justiça é recapturado durante patrulhamento em Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO – Um homem de 26 anos, considerado foragido da Justiça, foi recapturado na noite desta quarta-feira (11) no município de Bom Jesus do Galho.

De acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais, a prisão ocorreu por volta das 19h30, durante patrulhamento realizado pelo 4º Pelotão da 287ª Companhia do 62º Batalhão no bairro Rondônia Pacheco, na Rua Antônio Thomas de Assis.

Durante a ação, os militares visualizaram o suspeito, já conhecido das equipes policiais, e constataram que havia um mandado de recaptura em aberto contra ele. Após abordagem e verificação da situação, a ordem judicial foi confirmada.

O mandado está relacionado à evasão e tem ligação com o crime previsto no artigo 158 do Código Penal (Lei nº 2.848), que trata de extorsão.

Após a confirmação do mandado, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga para as providências cabíveis.