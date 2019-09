Pianista Simone Leitão se apresenta em Teófilo Otoni e Vitória em Projeto da Rede Doctum

Musicista de Caratinga faz um panorama sobre a evolução musical e a história da humanidade

CARATINGA – Reconhecida como uma das mais atuantes pianistas brasileiras da atualidade, a musicista Simone Leitão está em turnê por Minas Gerais e Espírito Santo através de projeto da Rede de Ensino Doctum. Na noite da última terça-feira, 17, Simone se apresentou na unidade de Teófilo Otoni, e na noite da última quinta-feira, 19, na unidade de Vitória (ES). A musicista ministrou a palestra “Criatividade e Inovação – Inovando Dentro das Regras – Criando Novas Regras?!”, que já passou por cidades como Caratinga e Juiz de Fora.

Segundo a pianista, aliar música e inovação é essencial para a compreensão da história da humanidade. “A música está muito presente na nossa vida. Então abrir esse leque de informações para as pessoas através das palestras tem sido uma ótima experiência, porque isso enriquece a vida. Durante minha turnê tenho sentido que as pessoas estão se sentindo alimentadas de uma informação que sempre quiseram ter”. Para ela, muito mais do que uma profissão, a música a ajudou a criar capacidades e superar desafios. “Na busca de conseguir dominar uma técnica ou instrumento, a música forjou o meu caráter. Para mim falar de música é realmente emocionante”, completa.

Alexander Castro, diretor da Doctum de Serra e Vitória, compareceu ao evento e ressaltou alguns dos pontos que mais lhe chamaram a atenção. “Foi uma honra receber a Simone Leitão aqui na Doctum de Vitória. Ela que trouxe um tema muito importante, que é a inovação na música e nos instrumentos desde a Grécia antiga. Acompanhamos como isso se tornou um fenômeno que podemos aplicar na sociedade ainda nos dias de hoje. Foi muito inspirador”.

O analista técnico da Prefeitura de Vitória, Fabiano Nunes, também esteve presente e parabenizou a unidade pela iniciativa. “Participar desse evento foi muito gratificante e enriquecedor para mim. Ser apresentado a este gênero musical tão antigo e tão inovador me proporcionou emoções indescritíveis. Quero agradecer a Rede Doctum pelo convite e parabenizar a Simone Leitão pela didática e domínio do assunto”.

SOBRE A PIANISTA

Mineira, nascida em Caratinga, Simone mantém anualmente uma agenda de cerca de 40 concertos como solista de orquestra, camerista e recitalista no Brasil, nas Américas, China e Europa. Em sua passagem pelas cidades de Minas Gerais e Espírito Santo, a musicista propõe uma viagem pela história da música e da humanidade, começando pela Grécia Antiga e seguindo pela evolução da música ocidental, abordando diversas temáticas relacionadas à criatividade, inovação, colaboração, comunicação, filosofia, música e trabalho em equipe.