Esporte Clube Caratinga receberá equipe do Atlético Mineiro para seletiva de atletas da região

CARATINGA- O Esporte Clube Caratinga receberá na sexta-feira (20) e no sábado (21), uma equipe do Atlético Mineiro para a “Peneira Jogue no Galo”. Serão avaliados o desempenho de jovens atletas de diversos clubes de Caratinga e região nas categorias sub 9, 11, 13, 15 e 17. O evento acontecerá no Campo Caratinga.

A seletiva contará com a participação dos ex-jogadores Richard Pierre, Carlos Roberto, Reinaldo e Eugênio Salomão. “São ex-atletas que estão atuando em outras áreas para abrilhantar mais essa seletiva e a garotada ficar conhecendo a história do Atlético e o futebol brasileiro em si, mais recente o caso do Reinaldo, participação muito grande na seleção brasileira, foi campeão pelo Atlético Mineiro. É um nome que o Brasil tem com muito carinho e é espelho para as novas gerações”, afirma Silvanil Souza do Nascimento, o Nil, técnico do Esporte Clube Caratinga.

Conforme Nil, esta não é a primeira vez que o Atlético dá esta oportunidade para os jovens atletas da região, o que é muito importante. “O garoto vai mostrar o seu real valor, sua qualidade, tudo aquilo que ele sabe, de potencial que ele tem, é horar de apresentar. Uma oportunidade que os clubes grandes dão, ao invés de sair para viajar com o garoto, eles vêm aqui, como se fosse brincando no quintal de casa e o garoto coloca para fora tudo que ele sabe. A avaliação sendo feita, se gostarem do perfil do atleta, é feito um segundo convite para a segunda avaliação ser feita em Belo Horizonte”.

Estão previstas 12 partidas na sexta-feira e outras oito no dia seguinte, a partir das 8h, movimentando atletas de toda a região. “Times de Inhapim, Ipatinga, Ipanema, Piedade de Caratinga, Caputira, Lajinha, além das equipes da cidade. Eles vão trazer os garotos para apresentar para a equipe do Atlético”.

As inscrições são gratuitas e mais informações estão disponíveis pelo (33) 3321-1488. Nil finaliza explicando quais são os critérios de participação. “Não se pode cobrar nenhuma taxa e são atletas somente de escolinhas. Clubes organizados, que os treinadores trazem com toda documentação, fichas já, prontas, não se pode fazer o “cata-cata” na hora para juntar. São equipes formadas e estruturadas, que já fazemos o convite. Não pode chegar na hora e colocar. São aquelas que já fazem um trabalho o ano todo e já ficam esperando essa oportunidade para mostrar o seu valor”.

ESCALA DOS JOGOS

Sexta- 20/8/2021

8h Sub 9

Ubaporanga x Caratinga

08h30 Sub 11

Ubaporanga x Aparecidense

9h Sub 13

Ubaporanga x Niterói

10h Sub 15

Ubaporanga x Niterói

10h40 Sub 17

Ubaporanga x Niterói

11h20 Sub 17

Caratinga x Dom Correia

INTERVALO P ALMOÇO

13h30 sub 11

Piedade de Caratinga

14h Sub 13

Lajinha x Piedade

14h40 Sub 15

Lajinha x Piedade

15h20 Sub 17

Lajinha x Caputira

16h20 Sub 13

Inhapim x Caratinga

17h Sub 15

Inhapim x Caratinga.

Sábado- 21/8/2021

08h30 Sub 09

Imbé x Caratinga

9h Sub 11

Imbé x Ipatinga

9h30 Sub 13

Imbé x Ipatinga

10h10 Sub 15

Imbé x Ipatinga

11h Sub 17

Imbé x Ipatinga

INTERVALO P ALMOÇO

13h30 Sub 15

Esplanada x Ipanema

14h10 Sub 17

Caratinga x Ipanema

15h Sub 13

Esplanada x Caratinga