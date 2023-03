Pedágio da Fernão Dias mais caras

As oito praças de pedágio da Rodovia Fernão Dias, entre Contagem/MG e Guarulhos/SP, terão suas tarifas reajustadas a partir da zero hora desta quinta-feira (9). A nova tarifa básica de pedágio passa a ser de R$ 2,80. O reajuste foi publicado no Diário Oficial da União de 6 de março de 2023 e corresponde principalmente à variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período. A publicação atualiza a Tarifa Básica de Pedágio nas praças de pedágio P1, em Mairiporã/SP, P2, em Vargem/SP, P3, em Cambuí/MG, P4, em Careaçu/MG, P5, em Carmo da Cachoeira/MG, P6, em Santo Antônio do Amparo/MG, P7, em Carmópolis de Minas/MG, e P8, em Itatiaiuçu/MG. (Diário Regional – Pouso Alegre)