PC indicia investigado por homicídio tentado ocorrido em novembro 2021

RAUL SOARES – A delegacia de Polícia Civil de Raul Soares, por meio de seu delegado, concluiu investigação sobre crime de homicídio tentado ocorrido no dia 04 de novembro de 2021.

O investigado tentou esfaquear a vítima pela terceira vez, sendo duas durante a menoridade em coautoria com o irmão adulto. Naquela ocasião, houve a condenação do irmão imputável pelo Tribunal do Júri.

Desta vez, a Polícia Civil conseguiu testemunhas presenciais que depuseram no sentido de confirmar as informação que de o indiciado tentou esfaquear a vítima, especialmente visando seu pescoço. Uma das testemunhas chegou a afirmar que o indiciado estava com “sede de matar”. O indiciado segue preso preventivamente após representação do delegado de polícia e o inquérito, agora concluído, seguirá os próximos passos em sede do Poder Judiciário.

O delegado Gilzan Lessa presidiu o inquérito e a investigação foi feita por Marcelo Martins e João Vitor. A escrivã foi Luiza Mendes.