PAINEL 28/04/2026

Catita

Na reunião da Câmara dessa segunda-feira (27), o vereador Catita foi o primeiro a usar a tribuna e falou das demandas do distrito de Santa Luzia. “O lote da escola de Santa Luzia já foi comprado e pago, só falta o do cemitério para regularizar e fazer o pagamento, para a prefeitura começar a fazer os procedimentos cabíveis”. Outro assunto destacado pelo vereador foi o patrolamento das estradas. “O Patrolamento acabou no Córrego dos Marinhos, e foi preciso ir para Córrego São Manoel que a situação está muito difícil. As pessoas estão cobrando muito as estradas porque no dia 15 de maio já começa a panha de café em Santa Luzia, então o povo precisa trafegar bem”.

Ricardo

Ricardo Angola disse que está sendo feito patrolamento no distrito de Sapucaia, e ficando bom o serviço, porém está lento e cobrou mais agilidade.

O vereador também destacou a reforma da rodoviária. “ O trabalho está ficando bom, mas um dos banheiros está parado, e precisa liberar. Tem dois banheiros químicos sem condições de usar, está muito sujo, peço a secretaria de Meio Ambiente que faça a limpeza deles até liberar o outro”. Para encerrar sua fala, Ricardo falou sobre a iluminação do campo que está pronta, enfatizou que ficou muito boa, e cobrou agilidade para construção do vestiário.

Pedrinho da Cachaça

Já o vereador Pedrinho da Cachaça agradeceu o empenho da prefeitura no atendimento de algumas demandas. Ele disse que o patrolamento começou no córrego São Manoel, onde a situação estava crítica. O vereador ainda falou sobre a limpeza do rio em algumas localidades. “Pedi ano passado para realizar serviços de dragagem do rio que atende os distritos de Patrocínio e São João do Jacutinga, pessoal sempre enfrenta problemas por lá, e há três anos não é limpo”.

Nêgo

Nêgo parabenizou a associação de Dom Modesto pela festa realizada no final da semana passada em Dom Modesto, através do Luan Venancio. “Também quero parabenizar o prefeito dr. Giovanni que foi bem-sucedido no processo que estava no TER contra seu mandato, com uma vitória de 6 x 0”.

O vereador falou ainda sobre o asfalto em Dom Lara, que o prefeito disse que em breve começará a obra. É uma coisa de muitos anos que a gente vem lutando”. E falando em estradas, Nêgo disse que está aguardando o cadastramento de caminhões para levar as escórias para as estradas, porque em sua opinião, está demorando muito.

Dete

O vereador Dete usou a tribuna para dizer que agradece a administração por algumas coisas, mas também precisa cobrar. Esse final de semana deslocaram uma máquina de Sapucaia para Dom Modesto. Na mesma hora liguei para o secretário, e falei que não adianta “desvestir um santo e vestir outro”, e pedi que a máquina voltasse para Sapucaia. Peço ao secretário Gustavo que agilize a questão das máquinas para melhorar as estradas”. Sobre a festa do aniversário de Dom Modesto, o vereador parabenizou ao Luan da Amodom (Associação dos Moradores de Dom Modesto) ao Pedro Leitão, e disse que em breve fará em Santa Efigênia.

Zelinha

A fala da vereadora Zelinha foi em torno das pessoas em situação de rua em Caratinga. “Teve reunião semana passada e o assunto foram os andarilhos. Uma das coisas mais graves nos dias de hoje são os andarilhos. Peço a população de Caratinga que não dê nada para eles, não dê esmola, não dê comida, porque eles disseram que está confortável viver aqui. Muita gente falou comigo que tem um pessoal que dá sopa à noite, bate um violão, canta, e depois disso ninguém consegue dormir. O pessoal vai embora e eles fazem a maior baderna. Então quero pedir a população de Caratinga que se uma para gente tentar resolver esse problema que está grave. Conversamos com o secretário Manoel que está fazendo um mutirão de combate, não podemos fazer mal a eles, mas não também não podem fazer o que está acontecendo em Caratinga”.

Juarez

O vereador Juarez comentou os recentes ataques direcionados a parlamentares, citando críticas vindas inclusive de um deputado federal e de um senador. Segundo ele, esse tipo de situação faz parte do cenário político, mas reforçou a importância do trabalho dos vereadores para a comunidade, destacando que são eles os representantes mais próximos da população no dia a dia.

Durante sua fala, o vereador ressaltou a necessidade de manter uma postura acessível, afirmando que procura ouvir todos os cidadãos, independentemente de conseguir ou não resolver as demandas apresentadas. Ele lembrou que, durante o período eleitoral, recebeu apoio direto da população e, por isso, considera essencial retribuir com atenção e escuta ativa.

José Cordeiro I

O vereador José Cordeiro manifestou preocupação com a lentidão nas obras de construção de escolas em Caratinga, através do projeto Mãos Dadas, destacando que há recursos disponíveis, mas o avanço das construções não tem acompanhado o esperado.

Segundo o vereador, a previsão de entrega de três escolas até o fim do ano, somada a outras quatro que ainda não tiveram início, levanta dúvidas sobre o cumprimento dos prazos. Cordeiro também demonstrou preocupação com o impacto da demora, especialmente na oferta de vagas em creches, o que afeta diretamente famílias do município.

José Cordeiro II

O parlamentar relembrou situações de gestões anteriores em que obras foram iniciadas, mas não concluídas, e pediu atenção redobrada para evitar a repetição desse cenário. Ele reforçou a necessidade de maior agilidade por parte do governo municipal, defendendo que a população não pode permanecer sem essas estruturas, sobretudo diante da existência de recursos já disponíveis para execução das obras.



Cleidinho

O presidente do legislativo, Cleidinho, sobre as escolas a serem construídas pelo projeto Mãos Dadas, disse que ficaram quase dois anos paradas no governo passado, e demoraram a fazer a licitação. “E agora a empresa que ganhou, no começo não tinha condições financeiras, mas agora parece que resolveu, a de Sapucaia está bastante adiantada. No entanto teve um radialista que falou que a obra de Sapucaia é 15 milhões, a pessoa para falar no rádio tem que olhar, porque o valor é bem mais baixo que isso”.

Estradas e executivo

Sobre as estradas, Cleidinho disse que está tendo muitos problemas. “Não tem ninguém que está passando mais raiva que eu em Sapucaia, já me perguntaram se as escórias virão de tartaruga ou de caminhão, porque ano passado não vieram, esse ano também não. Estamos passando uma dificuldade muito grande, até hoje o prefeito não prometeu nada, não falou que iria contratar os caminhões, até porque falar é fácil, quero ver ele fazer. Tem dois meses que o secretário de Obras tratou de colocar dois caminhões de cascalho, no córrego do Deserto e na subida do Cachoeira Alegre, até hoje nada. Tem faltado muita coisa em Caratinga, Dr. Giovanni está ficando muito no gabinete e confiando em pessoas que não deve. Se ele ficar só na cadeira está perdido. A arrecadação não está grande, está pequena, minha preocupação é no final do ano não fechar as contas”.

Adalclever Lopes

Quem esteve com os vereadores no plenarinho nessa segunda-feira (27), foi o deputado estadual Adalclever Lopes, antes da reunião começar. O deputado comentou que estava passando na Câmara apenas para dar um abraço nos vereadores, onde inclusive tem alguns apoiadores.