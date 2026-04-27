NOTÍCIAS DO AGRO

ICE

Em mais uma semana em que trabalharam com fortes oscilações diárias, os contratos de café na ICE Futures US, em Nova Iorque e na ICE Europe, em Londres, fecharam em alta nos três primeiros dias da semana e em queda nos outros dois, pressionados por seguidas informações e fotos sobre o início dos trabalhos de colheita no Brasil, maior produtor e exportador de café do mundo, e por um ambiente mais calmo na economia mundial, com as notícias sobre a possível reabertura do estreito de Ormuz, que se concretizou nesta sexta-feira, após o cessar fogo entre Israel e Líbano. O petróleo caiu abaixo do patamar dos US$ 90 pela 1ª vez desde o último dia 11 de março. Cerca de 20% do petróleo consumido no mundo passa pelo estreito de Ormuz.

ICE II

Os contratos de arábica em Nova Iorque encerraram esta sexta-feira (24) com quedas expressivas. Os de robusta em Londres terminaram o pregão com perdas mais moderadas.

Os contratos de arábica para maio próximo na ICE Futures US, oscilaram 1.015 pontos entre a máxima e a mínima, batendo, na máxima do dia, em US$ 2,9850 por libra peso, em alta de 65 pontos. Encerraram o dia valendo US$ 2,8930 por libra peso, em queda de 715 pontos (2,56%). Na ICE Europe, os contratos de robusta para maio próximo, bateram na máxima do dia, em 3.471 dólares por tonelada, em queda de 3 dólares. Fecharam o pregão a 3.388 dólares, com perdas de 86 dólares (2,47%).

Estoques

Na sexta-feira (24), os estoques de cafés arábicas certificados na ICE Futures US caíram 12.228 sacas. Estão em 527.866 sacas. Há um ano eram de 795.588 sacas, caindo nesse período 267.722 sacas. Somaram queda nesta semana de 18.315 sacas e de 1.486 sacas na semana passada. Recuaram 4.057 sacas na semana anterior à passada. Esses estoques subiram no último mês de março 80.245 sacas e 41.508 sacas no mês de fevereiro. Caíram 17.434 sacas no último mês de janeiro. Subiram no mês de dezembro 46.196 sacas e caíram no mês de novembro 24.769 sacas. Acumularam perdas no mês de outubro de 138.209 sacas e de 140.279 sacas no mês de setembro. No mês de agosto recuaram 60.425 sacas e no mês de julho 70.552 sacas. No ano de 2025, os estoques certificados pela ICE Futures US, recuaram 53,76%, acumulando perdas de 526.812 sacas.

Dólar e o mercado

O dólar caiu na sexta-feira (24) 0,20%, fechando a R$ 4,9830. Fechou a sexta-feira passada (17) a R$ 5,0120 e a sexta-feira anterior (10) à passada a R$ 5,1600. Em reais por saca, os contratos para maio próximo na ICE Futures US fecharam a sexta-feira (24) valendo R$ 1.906,92. Encerraram a última sexta-feira (17) a R$ 1.989,63, e a sexta-feira anterior à passada (10) a R$ 2.016,30.

Mercado físico

O mercado físico brasileiro de arábica apresentou volume baixo de negócios fechados por toda a semana. O mercado físico de conilon continua apresentando um número mais expressivo de negócios fechados. Há interesse comprador para todos os padrões de café.

Embarques

No último mês de março foram embarcadas 3.039.876 sacas de 60 kg de café, 7,8% (258.373 sacas) menos que as 3.298.249 sacas embarcadas em março de 2025 e 15,4% (406.388 sacas) mais que no último mês de fevereiro. Foram 2.286.909 sacas de café arábica (queda de 19,02%, ou 537.251 sacas em relação a março de 2025, e alta de 10,50% ou 217.188 sacas em relação a fevereiro de 2026) e 368.131 sacas de café conilon (alta de 165% ou 229.129 sacas em relação a março de 2025 e alta de 59,7% ou 137.576 sacas em relação a fevereiro de 2026), totalizando 2.655.040 sacas de café verde embarcadas, que somadas a 384.836 sacas de solúvel (alta de 15,5% ou 51.624 sacas em relação a fevereiro de 2026) e 3.584 sacas de torrado, totalizaram 3.039.876 sacas exportadas em março último.

Embarques II

Até dia 17 os embarques de abril estavam em 1.020.685 sacas de café arábica, 246.860 sacas de café conilon, mais 123.246 sacas de café solúvel, totalizando 1.390.791 sacas embarcadas, contra 1.173.855 sacas no mesmo dia de março. Até o mesmo dia 17, os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em abril, totalizavam 1.749.801 sacas, contra 1.449.334 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 10, sexta-feira, até o fechamento do dia 24, caiu nos contratos para entrega em maio próximo 1080 pontos ou US$ 14,29 (R$ 71,19) por saca. Em reais, as cotações para entrega em maio próximo na ICE, fecharam no dia 10 a R$ 1.989,63 por saca, e, sexta (24) a R$ 1.906,92. Ainda na última sexta, nos contratos para entrega em maio, a bolsa de Nova Iorque fechou em baixa de 715 pontos.