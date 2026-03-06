PAINEL 06/03/2026

Política

As reuniões da Câmara retornaram no mês de fevereiro e terão, na próxima segunda-feira (9), a terceira reunião ordinária do ano. O que se observa, na prática, é uma pauta cheia de solicitações dos mais diversos assuntos. Para a população, cada pedido gera expectativa de realização; para os vereadores, representa o dever cumprido. Já para o Executivo, significa um enxame de serviços que pressiona a máquina administrativa, muitas vezes sem possibilidade de execução dentro de uma programação viável. Será que esse é o caminho?

Dr. Giovanni

Vários analistas políticos, em 2025, afiançavam que o atual prefeito Dr. Giovanni não viraria o ano em sua cadeira no Executivo municipal. Ledo engano. Com um jeito simples de administrar, Giovanni aparou arestas políticas, resolveu percalços jurídicos e segue mais firme do que nunca. Quem acreditou no pior… errou.

Secretariado

Com exceção de João Paulo, na Secretaria Municipal de Agricultura, praticamente todas as secretarias sofreram alterações de nomes. Até Odiel de Souza, que estava à frente do Desenvolvimento Econômico, deixará a pasta para se tornar o primeiro secretário municipal de Esportes. Muitas mudanças, com o objetivo de fazer a máquina administrativa funcionar de forma mais leve.

Não gostaram

Alguns secretários não gostaram do comentário da coluna Painel, sobre o fato de o prefeito Dr. Giovanni ter improvisado, no momento, com servidores da própria casa para promover uma reforma no primeiro escalão — e de isso ter dado certo. O fato de secretários atuais terem sido, em gestões passadas, assessores de outros secretários é, antes de tudo, mérito. Faz parte do aprendizado. Agora resta saber se esse aprendizado supera o dos antecessores. Está aí a prova.

Paula da Saúde

Quem vem surpreendendo no governo de Dr. Giovanni é a secretária Paula Botelho. A área da saúde tem sido bem avaliada por vereadores, pela imprensa local e pelos próprios servidores do setor. Nos bastidores, Paula vem demonstrando bom traquejo político e pode se tornar uma alternativa de Giovanni para a vice em 2028. Trabalho para isso está sendo visto.

João Paulo

Outro secretário que vem demonstrando empenho na ampliação da prestação de serviços no campo é João Paulo Paiva. Ele, juntamente com o prefeito Dr. Giovanni, vem atualizando a frota agrícola do município, com o objetivo de ampliar os serviços de aração de terra em todos os distritos de Caratinga. As máquinas estão chegando, e as equipes, sendo qualificadas.

João Paulo II

Nos bastidores da política, comenta-se que João Paulo também poderia ser um nome aproveitado em 2028 como vice de Dr. Giovanni. Com um viés mais à esquerda e proximidade com o deputado Leonardo Monteiro (PT), pode ser uma alternativa em caso de futuras coligações. Seu trânsito político contribui para que o governo municipal seja palatável tanto à direita quanto à esquerda.

Odiel de Souza

Se João Paulo, na Agricultura, é um nome lembrado, e Paula, na Saúde, também, outro quadro que vem sendo prestigiado politicamente pelo governo é Odiel de Souza. Ele já é visto como possível candidato a vereador em 2028 ou até mesmo vice-prefeito em uma eventual chapa governista. A mudança da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para a Secretaria de Esportes colocará Odiel ainda mais em evidência na política local, já que possui forte trânsito na área rural, no esporte e na organização de eventos.

Odiel de Souza II

Odiel, que já esteve em praticamente todos os cargos possíveis da administração pública e possui 44 anos de atuação no setor, passou por governos como os de Fabinho, Dário Grossi e outros até os dias atuais. Agora vem sendo aproveitado na atual gestão, trazendo experiência de décadas para o novo grupo político que surge. É o famoso “queijo com goiabada” da política: a união da experiência dos mais antigos com a força dos mais jovens.

Eleições da Câmara

No Legislativo, dois nomes aparecem como possíveis candidatos à presidência da Câmara no período pós-eleições de 2026. Um deles é o ex-presidente do Legislativo José Cordeiro. O outro é Rômulo Gusmão, do Avante. Rômulo conta com a articulação de seu irmão, Ricardo Gusmão, ex-vereador, e também com o apoio do atual presidente da Casa, Cleider Costa. As conversas já estão acontecendo e, como dizia o ex-prefeito Dr. Eduardo: “Tudo pode acontecer. Inclusive nada.”

Críticas

Os vereadores de Caratinga vêm sendo criticados por parte da imprensa local devido ao crescimento de penduricalhos nos salários do Legislativo. Se não bastasse o aumento de mais um assessor, agora deverá haver também o acréscimo de vale-refeição no valor de R$ 1.600. Assim, as críticas apontam que os salários dos legisladores vêm engordando por diferentes mecanismos. É legal? Pode ser Mas a pergunta que surge é: é moral? A avaliação fica por conta do eleitor.

Diárias

Outro ponto que tem sido questionado é o gasto com diárias no Legislativo. Na imprensa local, nomes como Sílvio da Cachaça, Elzo Martins e Catita aparecem entre os que mais registraram despesas desse tipo na Câmara. Resta saber se os gastos com viagens dos parlamentares estão se convertendo em benefícios concretos para a cidade e para seus redutos eleitorais. Para alguns pode ser gasto; para outros, investimento. Cabe uma avaliação mais cuidadosa.

Diárias II

Já os vereadores Carlindo do Dom Lara e Ebinho do Val praticamente não registraram gastos com viagens em 2025. Qual seria o motivo, já que os demais costumam viajar à capital mineira e também a Brasília em busca de recursos e benefícios? Será que ambos utilizam recursos próprios ou adotam essa postura como estratégia política? Está aí uma análise que merece reflexão.

Rosângela Reis

A deputada federal Rosângela Reis (PL-MG) tem tudo para ser a majoritária nas eleições de 2026 em Caratinga. Sua presença cada vez mais frequente no município, participando de eventos e destinando recursos, demonstra que ela pode se consolidar como um novo esteio da política local e regional. Lideranças políticas da região — e também o prefeito Dr. Giovanni — vêm intensificando o apoio à parlamentar. Para quem achava que Caratinga ficaria órfã de representação em Brasília, surge uma boa surpresa.

Adalclever Lopes

O ex-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Adalclever Lopes, que já foi um dos políticos mais influentes do estado, voltou a circular pela região em busca de votos para 2026. Nas eleições de 2014, ele obteve mais de 10 mil votos em Caratinga. Durante seu período de influência política, contribuiu para viabilizar obras importantes, como o novo Fórum, o Corpo de Bombeiros e o batalhão na região. Tem potencial para voltar a ser majoritário na região.

Novos pré-candidatos

Ao que tudo indica, novos nomes locais devem surgir nas eleições de outubro próximo. Nos bastidores já se comenta sobre possíveis pré-candidaturas do professor Pedro Leitão, do ex-prefeito Dr. Wellington, do empresário Rogério Soares e também do Dr. Leonardo Condé, que teve boa votação em Caratinga nas eleições de 2022. E, segundo os comentários, outros nomes ainda podem aparecer. O problema será se, ao final, com tanta divisão, Caratinga e região acabarem ficando sem representação em Brasília ou em Belo Horizonte.