Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Tiradentes adota charretes elétricas

Um dos cenários mais emblemáticos do turismo em Minas Gerais começa a viver uma mudança histórica. Conhecida pelas ruas de pedra e pelos tradicionais passeios de charrete, Tiradentes iniciou oficialmente a substituição gradual da tração animal por charretes com motorização elétrica. A entrega das 10 primeiras unidades acontece nesta quinta-feira. A proposta é modernizar o serviço sem romper com a identidade cultural que transformou os passeios de charrete em um dos símbolos turísticos locais. (Jornal Classivale)

Distrito de JF terá investimento

Uma importante articulação liderada pela FIEMG Regional Zona da Mata resultou na garantia de um aporte de R$ 14 milhões destinado a obras de infraestrutura no Distrito Industrial de Juiz de Fora. O investimento foi anunciado pelo vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, e pelo deputado federal Nikolas Ferreira, atendendo a um projeto técnico desenvolvido pela própria Federação das Indústrias. O estudo foi entregue pela presidente regional, Mariângela Marcon, à vereadora Roberta Lopes, que intermediou a demanda junto às esferas estadual e federal para viabilizar a revitalização da área. (RCW TV)

Empresa anuncia expansão em Minas

A Premiatta, empresa com 25 anos de atuação sólida e reconhecida credibilidade no mercado, anuncia um dos passos mais importantes de sua trajetória: a aquisição de uma planta frigorífica em Patos de Minas, movimento estratégico que amplia sua estrutura e fortalece ainda mais sua presença no Alto Paranaíba. Com raízes consolidadas em Patrocínio e atuação construída ao longo de mais de duas décadas, a empresa inicia um novo ciclo de expansão que irá multiplicar sua capacidade produtiva por três, posicionando-se em um novo patamar de competitividade no mercado nacional e internacional. (Jornal de Patrocínio)

Cachaça ganha projeto em Uberaba

Reconhecida como patrimônio cultural e vetor econômico em Minas Gerais, a cachaça está no centro de uma estratégia conjunta entre o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) e a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult). No Triângulo Mineiro, Uberaba ocupa posição de destaque na construção da primeira fase do projeto piloto, e poderá servir de modelo para outras regiões do estado. O IMA explicou que a proposta é estruturar um modelo, ainda este ano, em que produção regular, identidade cultural e turismo caminhem de forma integrada. “Uberaba pode se consolidar como um exemplo de como o agro mineiro dialoga com a economia criativa, transformando produto em experiência e território em destino”, destacou. (Jornal da Manhã)

Metrô BH instala painéis solares

O Metrô BH, concessionária responsável pelo sistema metroviário de Belo Horizonte e Contagem, concluiu a instalação de 1.966 painéis solares no Pátio de Manutenção São Gabriel, na capital mineira, avançando na implantação de sua usina fotovoltaica própria. A iniciativa integra um projeto maior, que deve alcançar cerca de 7 mil módulos até o fim de 2026, com investimento estimado em R$ 16 milhões. (Por Dentro de Minas)

Hotel conquista reconhecimento

Vizinho ao Instituto Inhotim, em Brumadinho, o hotel Clara Arte conquistou projeção internacional ao ser reconhecido como a melhor hospedaria do Brasil para amantes da arte. Em fevereiro, a edição britânica da Vogue definiu o empreendimento na categoria “Best for art lovers” (Melhor para amantes da arte) em sua curadoria especial sobre os melhores hotéis do país. O triunfo ressalta a proposta que integra arte contemporânea, natureza exuberante e hospitalidade de alto padrão. Inserido em um dos principais polos culturais do mundo, o hotel está no entorno do maior museu a céu aberto da América Latina, o Inhotim. (Cidade Conecta)