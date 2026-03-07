Ney Franco: Em segurança

Assistindo ao noticiário na noite de quarta-feira (4), lembrei-me de que nosso amigo Ney Franco está trabalhando na zona de conflito. Depois de trocarmos algumas mensagens, gentilmente o técnico enviou um vídeo:

“Rádio Cidade Caratinga. A guerra entre EUA, Israel e Irã entra no sexto dia, trazendo grande instabilidade ao Oriente Médio. O conflito já gera impacto econômico na cadeia global e coloca o mundo em alerta, principalmente devido ao arsenal nuclear à disposição dos países envolvidos.

Para além da geopolítica, o calendário esportivo também foi alterado no Oriente Médio. Nesta quinta-feira (05), o técnico de futebol Ney Franco falou à Rádio Cidade sobre a situação atual no Qatar. O treinador campeão mundial é mineiro de Vargem Alegre e comanda a equipe do Al Hussein, da Jordânia.

A delegação do Al Hussein chegou a Doha na sexta-feira da semana passada para uma partida que acabou cancelada. Segundo Ney Franco, é possível ouvir explosões dos mísseis que se chocam no ar quando o ataque do Irã é bloqueado pelo Catar.

Afirmando que todos estão seguros e aguardando a liberação do voo de retorno para a Jordânia, Ney aproveita para mandar um abraço aos amigos e familiares de Vargem Alegre.”

Prefeito: No off

Nesta semana, recebi no podcast Abrindo o Jogo o prefeito de Caratinga, Dr. Giovanni Corrêa. O esporte não foi a pauta principal da entrevista, porém, em off, o prefeito ressaltou que está satisfeito com a evolução do projeto esportivo da cidade. Ele também garantiu que, com a criação da Secretaria de Esportes e a efetivação de Odiel de Souza à frente da pasta, 2026 deverá ser um ano de mais investimentos no esporte municipal.

Final do Mineiro

Domingo é dia de decisão do Campeonato Mineiro. Atlético e Cruzeiro entram em campo no Mineirão para a grande final em jogo único. As duas equipes devem ter força máxima à disposição para a partida.

Embora tecnicamente o Cruzeiro tenha um elenco com mais opções, em clássico e em decisão de jogo único as coisas ficam mais equilibradas, o que aumenta ainda mais a expectativa para o confronto.

Fora de campo, o principal apelo é pela paz entre os torcedores. Que a festa aconteça dentro do estádio e também fora dele, sem registros de confrontos ou violência.

