Padre Chrystian Shankar participa da festa do padroeiro da diocese

DA REDAÇÃO- 24 de junho, Dia de São João Batista, padroeiro da Diocese de Caratinga. Por conta desta data, a cidade recebeu, na noite no dia 22 de junho, o padre Chrystian Shankar. Famoso na internet, o religioso celebrou missa em frente à catedral de São João Batista.

A praça Cesário Alvim ficou lotada de fiéis de todos os cantos e de todos os lugares, que vieram participar da missa conduzida pelo padre Chrystian Shankar, uma verdadeira celebridade na web. O convite para a presença em Caratinga foi feito ao sacerdote pelo pároco da Catedral, padre Moacir Ramos.

A celebração foi marcada por muita fé, devoção e, claro, oração, o que não faltou foi muita gargalhada, pois padre Shankar usa do bom humor para evangelizar, sempre falando da importância da família. No final da santa missa, padre Chrystian fez uma adoração com Jesus Eucarístico.

Em meio à multidão, uma família caratinguense foi escolhida para representar todas as que ali estavam, sendo presenteada pelo padre. Dentre estes presentes estavam uma bíblia, uma medalha abençoada pelo Papa emérito Bento XVI e terços.

Esta foi a primeira visita de padre Shankar a Caratinga. Ele se disse deslumbrado com a cidade e admirado com o acolhimento que recebeu dos moradores.

Fonte: Diocese de Caratinga