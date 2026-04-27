Servidores intensificam protesto e ocupam entrada da prefeitura no primeiro dia de greve em Ipatinga

A greve dos servidores públicos municipais de Ipatinga ganhou novos desdobramentos na manhã desta segunda-feira (27). De acordo com a reportagem dos Canais Vox, os manifestantes deixaram o ponto inicial de concentração, em frente à Prefeitura, no bairro Cidade Nobre, e passaram a ocupar a entrada do prédio.

Durante o ato, os servidores entoaram palavras de ordem direcionadas à administração municipal, cobrando respostas às reivindicações da categoria. O movimento reúne cerca de 150 pessoas neste início de paralisação.

A mobilização marca o primeiro dia da greve, que foi aprovada em assembleia e não tem prazo definido para terminar. Os servidores reivindicam, entre outros pontos, melhorias nas condições de trabalho e regularização de pendências trabalhistas.

A cobertura segue sendo realizada pela equipe dos Canais Vox, que acompanha em tempo real os desdobramentos da greve e deve trazer novas atualizações ao longo do dia em suas plataformas digitais e na programação da rádio.

Fonte: RÁDIO VOX FM