Prefeitura avalia restauração ou substituição do Monumento ao Cafeicultor

CARATINGA- Quem passa pela Avenida Presidente Tancredo Neves, na altura do Bairro Esplanada, em Caratinga, observa a necessidade de restauração do Monumento ao Cafeicultor, um dos principais símbolos da história econômica do município.

A estrutura apresenta sinais visíveis de desgaste. Os braços da estátua estão se rompendo, comprometendo a sustentação da peneira — instrumento que simboliza o ato de abanar o café em grão — e que também corre risco de queda. O desgaste natural provocado pela ação do tempo e dos eventos climáticos é perceptível em diversos pontos da obra.

Inaugurado em 24 de setembro de 1999, durante o governo de José de Assis e Moacyr de Mattos Filho, o monumento marcou o início da construção da Praça do Café. A obra, assinada pelo escultor Ceará, foi lançada durante a realização da 2ª Feira do Cafeicultor e Produtor Rural (Fecap), evento voltado ao fortalecimento do setor cafeeiro.

A construção foi fruto de parceria entre a Prefeitura Municipal, a Credcooper e a Coopercafé, unindo esforços em homenagem ao principal setor econômico local.

Prefeitura avalia estrutura

Em resposta ao questionamento do DIÁRIO, a Prefeitura de Caratinga informou que o monumento já está incluído em um projeto de restauração. Segundo a administração municipal, a iniciativa encontra-se em fase de orçamentos e, em breve, deve ter início a reforma ou substituição da estrutura.