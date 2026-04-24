Diocese institui novos padroeiros na Paróquia do Coração Eucarístico de Jesus

CARATINGA- A Mitra Diocesana de Caratinga oficializou a inserção de novos padroeiros e co-padroeira da Paróquia do Coração Eucarístico de Jesus, em Caratinga. A decisão foi formalizada por meio do Decreto nº 101/2026, assinado pelo bispo diocesano Juarez Delorto Secco.

O documento estabelece como padroeiros da comunidade paroquial a Virgem Maria, sob o título de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, e São Pedro Julião Eymard, conhecido como o Santo do Cenáculo e fundador da espiritualidade eucarística que inspira os Religiosos Sacramentinos.

Além disso, foi instituída como co-padroeira a Bem-aventurada Virgem Maria, sob a invocação de Nossa Senhora de Lourdes, cuja devoção já faz parte da caminhada pastoral da comunidade e do santuário de adoração local.

A decisão atende a um pedido formal encaminhado pelo pároco, padre Renivaldo Bruno da Cruz, em 6 de março de 2026. Segundo o decreto, a escolha reforça a identidade espiritual da paróquia, marcada pela adoração ao Santíssimo Sacramento e pelo carisma eucarístico dos religiosos Sacramentinos.

O texto também destaca a devoção já existente dos fiéis à Nossa Senhora de Lourdes, ressaltando as graças e o acompanhamento espiritual atribuídos à sua intercessão ao longo da trajetória pastoral da comunidade.

Fortalecimento da vida litúrgica

Com a nova instituição, as festas litúrgicas dos padroeiros e da co-padroeira deverão ser celebradas com destaque no calendário da paróquia, respeitando as normas do calendário litúrgico e as rubricas da Igreja, com o objetivo de fortalecer a fé e a vida espiritual dos fiéis.

O decreto já entrou em vigor e determina que seja lido e registrado nos livros paroquiais e no arquivo da Cúria Diocesana.

O documento foi assinado em 13 de abril de 2026, na Cúria da Mitra Diocesana de Caratinga, por Dom Juarez Delorto Secco, bispo diocesano, e pelo padre Bismarque Maciel de Oliveira, chanceler da cúria.

Programação especial na paróquia

Como parte das celebrações e do fortalecimento da devoção eucarística, no próximo sábado, dia 25 de abril, às 19h, o pároco padre Renivaldo Bruno da Cruz realizará a entronização da imagem de Nossa Senhora da Eucaristia, com bênção solene no altar da igreja.

Já durante todo o mês de maio, a comunidade paroquial viverá um momento especial de fé com a realização da coroação das crianças, um gesto de devoção mariana que promete marcar profundamente as celebrações e envolver toda a comunidade em momentos de espiritualidade e participação ativa.