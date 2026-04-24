Homem é ferido durante pescaria em Piedade de Caratinga

PIEDADE DE CARATINGA — Uma ocorrência de lesão corporal registrada na noite desta terça-feira (22) chamou a atenção das autoridades e moradores da região rural do município. A Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada após um homem, de 39 anos, dar entrada no Hospital Irmã Denise, em Caratinga, apresentando ferimento na região da boca.

De acordo com o relato da própria vítima, o incidente ocorreu no Córrego Cafelândia, enquanto ele participava de uma pescaria ao lado de um amigo. Em determinado momento, ambos ouviram um estampido semelhante a um disparo, mas, devido à baixa luminosidade do local, não foi possível identificar a origem ou a direção do som.

A vítima não soube informar quem poderia ter efetuado o disparo, tampouco as circunstâncias exatas do ocorrido. A Polícia Militar destacou que não foi possível confirmar se o objeto que causou a lesão era proveniente de arma de fogo ou de pressão, já que não foram encontrados fragmentos de projétil, nem constatado orifício de saída no ferimento.

O caso segue sem autoria identificada e deverá ser apurado pelas autoridades competentes.