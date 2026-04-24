Desvio do km 96 na BR-262 em Abre Campo recebe ordem de serviço para reconstrução

Foi assinada a ordem de serviço para o início das obras de reconstrução no km 96,4 da BR-262, em Abre Campo, com investimento superior a R$ 60 milhões.

A intervenção é considerada uma das principais demandas da região leste de Minas Gerais e visa melhorar a mobilidade e o escoamento da produção. O desvio é uma solução improvisada depois que parte da rodovia e algumas residências desabaram há 4 anos. O projeto conta com recursos do Governo Federal e é resultado de articulação entre lideranças locais e órgãos responsáveis pela infraestrutura.

Desde 2022, o tráfego no trecho vinha sendo mantido por meio de um desvio emergencial construído pela Prefeitura de Abre Campo, após danos estruturais na pista principal.

Em comunicado, o prefeito de Abre Campo, Marcinho Victor, destacou a importância da obra para o desenvolvimento regional. “Seguiremos firmes, trabalhando com responsabilidade para trazer mais desenvolvimento, segurança e qualidade de vida para a população”, afirmou.

A BR-262 recebeu ordens de serviço para um amplo recapeamento entre o trecho de Martins Soares e Abre Campo, com obras de intervenção em locais críticos como o desvio do km 96.

Fonte: Portal Caparaó