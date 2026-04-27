1ª Festa do Café terá programação diversificada em Caratinga

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga prepara uma grande celebração para marcar os 178 anos do município com a realização da 1ª Festa do Café, que acontecerá entre os dias 28 e 31 de maio, no Parque de Exposições João da Costa Mafra, reunindo cultura, entretenimento e valorização da tradição cafeeira local.
Com entrada gratuita, o evento foi planejado para receber um grande público, oferecendo uma estrutura completa pensada para garantir conforto, segurança e lazer para toda a família. A proposta é unir entretenimento e tradição, destacando o papel do café na história e no desenvolvimento econômico do município.
Estrutura planejada para receber o público
A festa contará com uma estrutura robusta para atender os visitantes com organização e comodidade. Entre os espaços previstos estão:
- Posto médico fixo
- Posto policial permanente
- Sanitários químicos e modulares
- Praça de alimentação
- Galpão de artesanato
- Palco principal e palco secundário
- Camarote comercializado por licitação
- Tendas para cafeicultores e cafeterias
- Exposição de máquinas agrícolas
De acordo com a organização, o principal objetivo da programação é promover o setor cafeeiro, fortalecendo a identidade do município como importante produtor de café e incentivando o desenvolvimento econômico local.
Programação oficial reúne shows e atividades técnicas
A programação da 1ª Festa do Café contará com atrações musicais, atividades técnicas, concursos e ações voltadas ao público infantil.
28 de maio — Quinta-feira | Abertura
- 19h — Solenidade oficial de abertura
- 21h — Show com Maria Marçal
- 22h — Show com Lauriete
29 de maio — Sexta-feira
Durante a tarde:
- Concurso de Baristas com regulamento da EMATER-MG
- Exposição de produtores e cooperativas
- Participação de instituições como Cooxupé e SEST SENAT
- Presença de instituições financeiras parceiras selecionadas por chamamento público
À noite:
- Show com Clayton & Camargo
- Show com Maiara & Maraisa
30 de maio — Sábado
Durante a tarde:
- Palestra com Gustavo Rennó em parceria com o SEBRAE
- Final do Concurso de Baristas
- Sorteio de uma motocicleta
- Homenagem aos presidentes do IBC
- Concurso Rainha do Café, com 12 candidatas representando os distritos de Caratinga
O concurso contará com critérios como idade mínima de 16 anos, residência comprovada, autorização legal e cessão de imagem.
À noite:
- Show com Léo Nascimento
- Show com Panda
31 de maio — Domingo
Durante a tarde (14h às 18h):
- Rua de Lazer
- Recreação infantil
- Apresentações voltadas ao público infantil
- Pula-pula, algodão-doce, pipoca e brinquedos infláveis
À noite:
- Show com Leandro & Romário
- Encerramento com Matheus & Kauan
Valorização da cultura cafeeira e incentivo ao turismo
A realização da 1ª Festa do Café reforça a importância do café na história e na economia do município, além de buscar fortalecer o comércio local, incentivar o turismo e consolidar Caratinga como referência regional na valorização de sua cultura cafeeira.
O evento integra as comemorações dos 178 anos de Caratinga, oferecendo uma programação ampla que combina entretenimento, conhecimento técnico e valorização das tradições locais.