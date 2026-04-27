1ª Festa do Café terá programação diversificada em Caratinga

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga prepara uma grande celebração para marcar os 178 anos do município com a realização da 1ª Festa do Café, que acontecerá entre os dias 28 e 31 de maio, no Parque de Exposições João da Costa Mafra, reunindo cultura, entretenimento e valorização da tradição cafeeira local.

Com entrada gratuita, o evento foi planejado para receber um grande público, oferecendo uma estrutura completa pensada para garantir conforto, segurança e lazer para toda a família. A proposta é unir entretenimento e tradição, destacando o papel do café na história e no desenvolvimento econômico do município.

Estrutura planejada para receber o público

A festa contará com uma estrutura robusta para atender os visitantes com organização e comodidade. Entre os espaços previstos estão:

Posto médico fixo

Posto policial permanente

Sanitários químicos e modulares

Praça de alimentação

Galpão de artesanato

Palco principal e palco secundário

Camarote comercializado por licitação

Tendas para cafeicultores e cafeterias

Exposição de máquinas agrícolas

De acordo com a organização, o principal objetivo da programação é promover o setor cafeeiro, fortalecendo a identidade do município como importante produtor de café e incentivando o desenvolvimento econômico local.

Programação oficial reúne shows e atividades técnicas

A programação da 1ª Festa do Café contará com atrações musicais, atividades técnicas, concursos e ações voltadas ao público infantil.

28 de maio — Quinta-feira | Abertura

19h — Solenidade oficial de abertura

21h — Show com Maria Marçal

22h — Show com Lauriete

29 de maio — Sexta-feira

Durante a tarde:

Concurso de Baristas com regulamento da EMATER-MG

Exposição de produtores e cooperativas

Participação de instituições como Cooxupé e SEST SENAT

e Presença de instituições financeiras parceiras selecionadas por chamamento público

À noite:

Show com Clayton & Camargo

Show com Maiara & Maraisa

30 de maio — Sábado

Durante a tarde:

Palestra com Gustavo Rennó em parceria com o SEBRAE

em parceria com o Final do Concurso de Baristas

Sorteio de uma motocicleta

Homenagem aos presidentes do IBC

Concurso Rainha do Café, com 12 candidatas representando os distritos de Caratinga

O concurso contará com critérios como idade mínima de 16 anos, residência comprovada, autorização legal e cessão de imagem.

À noite:

Show com Léo Nascimento

Show com Panda

31 de maio — Domingo

Durante a tarde (14h às 18h):

Rua de Lazer

Recreação infantil

Apresentações voltadas ao público infantil

Pula-pula, algodão-doce, pipoca e brinquedos infláveis

À noite:

Show com Leandro & Romário

Encerramento com Matheus & Kauan

Valorização da cultura cafeeira e incentivo ao turismo

A realização da 1ª Festa do Café reforça a importância do café na história e na economia do município, além de buscar fortalecer o comércio local, incentivar o turismo e consolidar Caratinga como referência regional na valorização de sua cultura cafeeira.

O evento integra as comemorações dos 178 anos de Caratinga, oferecendo uma programação ampla que combina entretenimento, conhecimento técnico e valorização das tradições locais.