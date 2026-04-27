Facebook Instagram Youtube Twitter

ACESSE:

DIÁRIO de Manhaçu
DIÁRIO de Ipatinga
Dia D Prefeitura de Caratinga
banner cresol
Dia D Prefeitura de Caratinga
banner cresol

1ª Festa do Café terá programação diversificada em Caratinga

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga prepara uma grande celebração para marcar os 178 anos do município com a realização da 1ª Festa do Café, que acontecerá entre os dias 28 e 31 de maio, no Parque de Exposições João da Costa Mafra, reunindo cultura, entretenimento e valorização da tradição cafeeira local.

Com entrada gratuita, o evento foi planejado para receber um grande público, oferecendo uma estrutura completa pensada para garantir conforto, segurança e lazer para toda a família. A proposta é unir entretenimento e tradição, destacando o papel do café na história e no desenvolvimento econômico do município.

Estrutura planejada para receber o público

A festa contará com uma estrutura robusta para atender os visitantes com organização e comodidade. Entre os espaços previstos estão:

  • Posto médico fixo
  • Posto policial permanente
  • Sanitários químicos e modulares
  • Praça de alimentação
  • Galpão de artesanato
  • Palco principal e palco secundário
  • Camarote comercializado por licitação
  • Tendas para cafeicultores e cafeterias
  • Exposição de máquinas agrícolas

De acordo com a organização, o principal objetivo da programação é promover o setor cafeeiro, fortalecendo a identidade do município como importante produtor de café e incentivando o desenvolvimento econômico local.

Programação oficial reúne shows e atividades técnicas

A programação da 1ª Festa do Café contará com atrações musicais, atividades técnicas, concursos e ações voltadas ao público infantil.

28 de maio — Quinta-feira | Abertura

  • 19h — Solenidade oficial de abertura
  • 21h — Show com Maria Marçal
  • 22h — Show com Lauriete

29 de maio — Sexta-feira

Durante a tarde:

  • Concurso de Baristas com regulamento da EMATER-MG
  • Exposição de produtores e cooperativas
  • Participação de instituições como Cooxupé e SEST SENAT
  • Presença de instituições financeiras parceiras selecionadas por chamamento público

À noite:

  • Show com Clayton & Camargo
  • Show com Maiara & Maraisa

30 de maio — Sábado

Durante a tarde:

  • Palestra com Gustavo Rennó em parceria com o SEBRAE
  • Final do Concurso de Baristas
  • Sorteio de uma motocicleta
  • Homenagem aos presidentes do IBC
  • Concurso Rainha do Café, com 12 candidatas representando os distritos de Caratinga

O concurso contará com critérios como idade mínima de 16 anos, residência comprovada, autorização legal e cessão de imagem.

À noite:

  • Show com Léo Nascimento
  • Show com Panda

31 de maio — Domingo

Durante a tarde (14h às 18h):

  • Rua de Lazer
  • Recreação infantil
  • Apresentações voltadas ao público infantil
  • Pula-pula, algodão-doce, pipoca e brinquedos infláveis

À noite:

  • Show com Leandro & Romário
  • Encerramento com Matheus & Kauan

Valorização da cultura cafeeira e incentivo ao turismo

A realização da 1ª Festa do Café reforça a importância do café na história e na economia do município, além de buscar fortalecer o comércio local, incentivar o turismo e consolidar Caratinga como referência regional na valorização de sua cultura cafeeira.

O evento integra as comemorações dos 178 anos de Caratinga, oferecendo uma programação ampla que combina entretenimento, conhecimento técnico e valorização das tradições locais.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Manchete do dia

Últimas Notícias